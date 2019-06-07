Отбор Евро-2020. Украина забила пять голов Сербии, Испания разгромила Фареры

Украина обыграла Сербию в мате квалификации Евро-2020 со счетом 5:0. По дублю у полузащитников Евгения Коноплянки и Виктора Цыганкова.

В другом матче Испания обыграла Фарерские острова – 4:1.

Отбор Евро-2020. Группа F. 3-й тур

Фареркие острова – Испания – 1:4 (1:3)

Голы: 0:1 – Рамос, 6; 0:2 – Навас, 19; 1:2 – Ольсен, 1:3 – Гестссон (в свои ворота), 34; 1:4 – Гайа, 73.

Фарерские острова: Гестссон, Соренсен, Грегерсен, Фаеро, Давидсен, Ханссон, Вантсдаль (Бальдвинсон, 74), Ольсен Б, Ватнамар, Ольсен К.(Йохансен, 68), Фредеригсберг (Ольсен М., 86)

Испания: Кепа, Гайа, Эрмосо, Рамос (Льоренте, 46), Навас, Касорла, Родриго, Роберто, Иско (Руис, 74), Мората, Аспас (Асенсио, 56).

Отбор Евро-2020. Группа В. 3-й тур

Украина – Сербия – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Цыганков, 26; 2:0 – Цыганков, 28; 3:0 – Коноплянка, 46; 4:0 – Яремчук, 59; 5:0 – Коноплянка, 75.

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Малиновский, Степаненко (Шепелев, 72), Цыганков, Зинченко, Коноплянка (Коваленко, 76), Яремчук (Кравец, 67).

Сербия: Дмитрович, Коларов, Спаич, Миленкович, Костич, Максимович, Тадич, Льяич (Фейса, 60), Гачинович, Прийович (Митрович, 53), Йович (Лазович, 72).

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