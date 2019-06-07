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    Отбор Евро-2020. Украина забила пять голов Сербии, Испания разгромила Фареры

    Украина обыграла Сербию в мате квалификации Евро-2020 со счетом 5:0. По дублю у полузащитников Евгения Коноплянки и Виктора Цыганкова.

    В другом матче Испания обыграла Фарерские острова – 4:1.

    Отбор Евро-2020. Группа F. 3-й тур

    Фареркие острова – Испания – 1:4 (1:3)

    Голы: 0:1 – Рамос, 6; 0:2 – Навас, 19; 1:2 – Ольсен, 1:3 – Гестссон (в свои ворота), 34; 1:4 – Гайа, 73.

    Фарерские острова: Гестссон, Соренсен, Грегерсен, Фаеро, Давидсен, Ханссон, Вантсдаль (Бальдвинсон, 74), Ольсен Б, Ватнамар, Ольсен К.(Йохансен, 68), Фредеригсберг (Ольсен М., 86)

    Испания: Кепа, Гайа, Эрмосо, Рамос (Льоренте, 46), Навас, Касорла, Родриго, Роберто, Иско (Руис, 74), Мората, Аспас (Асенсио, 56).

    Отбор Евро-2020. Группа В. 3-й тур

    Украина – Сербия – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Цыганков, 26; 2:0 – Цыганков, 28; 3:0 – Коноплянка, 46; 4:0 – Яремчук, 59; 5:0 – Коноплянка, 75.

    Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Малиновский, Степаненко (Шепелев, 72), Цыганков, Зинченко, Коноплянка (Коваленко, 76), Яремчук (Кравец, 67).

    Сербия: Дмитрович, Коларов, Спаич, Миленкович, Костич, Максимович, Тадич, Льяич (Фейса, 60), Гачинович, Прийович (Митрович, 53), Йович (Лазович, 72).

    Календарь отбора ЧЕ-2020

    Турнирные таблицы отбора ЧЕ-2020

    Источник: «Бомбардир»

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    07.06.2019 23:46
    Комментарии6
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      Рейтинг: +312

      амани 21 минуту назад

      Украина попинала сербов, причем без шансов для Сербии!

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      Рейтинг: +194

      Parker8 25 минут назад

      Украина сильнейшая сборная из Славян

      0
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      Рейтинг: +247

      Вальдемар IV 27 минут назад

      с сербов надо спросить за такой слив команде 0 голов 0 очков на евро16

      0
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      Рейтинг: +2539

      Yev 32 минуты назад

      Сербы приехали в футбол играть, а попали на войну.
      Вэлком ту реалити: спорт - это главная политика!

      0
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      Рейтинг: +194

      Parker8 > Yev 24 минуты назад

      Бред сивой кобылы, такой счёт только потому что Шевченко сильнее ноу нейм лоха из Сербии

      1
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      Рейтинг: +620

      AHTUNGBOL 35 минут назад

      Секс был жестким...

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