Тренер сборной Сербии: «В моем распоряжении команда мечты»

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич в преддверии матча второго тура группы Е против Швейцарии поговорил о своей команде. Он считает ее мечтой.

«Будут некоторые тактические изменения. Но свой стиль мы менять не будем. Могу гарантировать, что мои игроки проведут матч на уровне. Они готовы агрессивно выступать и доминировать в матче, при этом играть честно.

Ранее уже говорил, что меня не интересует прошлое и прошлые достижения. Самое главное, что мы смотрим в будущее. Что касается наших молодежных сборных, у нас всегда появляются хорошие игроки. Бранислав Иванович, Неманья Матич — представители нового поколения в нашей команде.

Все, что мы прошли, является гарантом наших будущих успехов. Вы думаете, что у наших игроков нет опыта выступления на ЧМ? Рядом со мной легенда «Манчестер Юнайтед». У меня команда мечты. Проблем не будет», – уверен Крстаич.

Сербы лидируют в группе.