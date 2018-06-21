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    Тренер сборной Сербии: «В моем распоряжении команда мечты»

    Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич в преддверии матча второго тура группы Е против Швейцарии поговорил о своей команде. Он считает ее мечтой.

    «Будут некоторые тактические изменения. Но свой стиль мы менять не будем. Могу гарантировать, что мои игроки проведут матч на уровне. Они готовы агрессивно выступать и доминировать в матче, при этом играть честно.

    Ранее уже говорил, что меня не интересует прошлое и прошлые достижения. Самое главное, что мы смотрим в будущее. Что касается наших молодежных сборных, у нас всегда появляются хорошие игроки. Бранислав Иванович, Неманья Матич — представители нового поколения в нашей команде.

    Все, что мы прошли, является гарантом наших будущих успехов. Вы думаете, что у наших игроков нет опыта выступления на ЧМ? Рядом со мной легенда «Манчестер Юнайтед». У меня команда мечты. Проблем не будет», – уверен Крстаич.

    Сербы лидируют в группе.

    Источник: Sport24

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    21.06.2018 21:49
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 июня 2018, 23:36

      Иванович с каких ... представитель нового поколения?

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