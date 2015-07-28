Турнирная таблица Лига наций 2024-2025

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A1
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
13
5
8
14
6
2
2
2
8
8
0
8
6
2
1
3
7
8
-1
7
6
1
1
4
9
16
-7
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
13
8
5
13
6
4
1
1
12
6
6
13
6
1
1
4
6
9
-3
4
6
1
1
4
5
13
-8
4
Группа A3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
18
4
14
14
6
2
3
1
13
7
6
9
6
1
3
2
4
11
-7
6
6
0
2
4
4
17
-13
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
13
4
9
16
6
2
2
2
7
5
2
8
6
1
3
2
3
6
-3
6
6
0
2
4
6
14
-8
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
9
8
1
11
6
2
2
2
8
8
0
8
6
2
1
3
4
6
-2
7
6
2
1
3
7
6
1
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
16
3
13
15
6
5
0
1
11
4
7
15
6
2
0
4
3
12
-9
6
6
0
0
6
2
13
-11
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
15
7
8
13
6
3
2
1
14
5
9
11
6
2
2
2
7
9
-2
8
6
0
1
5
0
15
-15
1
Группа B4
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
9
4
5
12
6
3
2
1
9
6
3
11
6
2
1
3
10
13
-3
7
6
1
0
5
4
9
-5
3
Группа C1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
19
4
15
16
6
4
1
1
10
5
5
13
6
1
1
4
3
9
-6
4
6
0
1
5
3
17
-14
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
18
3
15
18
6
4
0
2
10
7
3
12
6
2
0
4
4
15
-11
6
6
0
0
6
4
11
-7
0
Группа C3
3
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
11
3
8
11
6
2
3
1
3
6
-3
9
6
1
4
1
3
4
-1
7
6
0
3
3
3
7
-4
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
0
1
0
1
-1
0
Группа C4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
9
1
8
13
6
2
1
3
8
9
-1
7
6
1
3
2
5
6
-1
6
5
1
1
3
4
10
-6
4
Группа D1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
2
1
1
5
3
2
7
4
1
3
0
4
3
1
6
4
0
2
2
3
6
-3
2
Команда
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
3
6
9
3
2
1
0
4
2
2
7
3
1
1
1
3
3
0
4
3
0
1
2
5
8
-3
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
7
6
1
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
4
4
0
3
3
1
0
2
3
6
-3
3
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
13
0
13
9
3
2
1
0
11
4
7
7
3
0
3
0
2
2
0
3
3
0
1
2
2
5
-3
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
2
5
9
3
2
0
1
5
2
3
6
3
1
2
0
2
0
2
5
3
0
2
1
4
7
-3
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
3
4
9
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
5
3
2
4
3
0
1
2
1
3
-2
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
8
2
6
6
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
0
2
1
4
-3
3
3
0
0
3
2
7
-5
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
1
9
9
3
2
1
0
10
2
8
7
3
1
1
1
5
5
0
4
3
0
1
2
0
3
-3
1
Группа 7
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
1
0
5
1
4
7
3
1
1
1
6
6
0
4
3
1
0
2
4
5
-1
3
Группа 8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
1
10
9
3
2
1
0
5
2
3
7
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
0
1
2
2
6
-4
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
2
8
9
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
0
2
2
8
-6
3
3
0
0
3
2
5
-3
0
Группа 10
3
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
0
9
9
3
1
2
0
2
1
1
5
3
0
3
0
1
1
0
3
1
1
0
0
1
0
1
3
3
0
1
2
2
4
-2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
3
0
3
6
3
1
0
2
4
4
0
3
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
0
3
0
4
4
0
3
Группа 12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
3
2
1
4
2
1
1
0
2
1
1
4
2
0
1
1
1
3
-2
1
Команда
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
0
2
4
8
-4
3
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
0
1
2
4
6
-2
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
3
0
0
9
3
6
9
3
0
1
2
2
5
-3
1
3
0
1
2
2
7
-5
1
Группа 2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
0
2
2
9
-7
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
2
12
-10
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
1
6
-5
1
3
0
0
3
2
7
-5
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
3
3
0
6
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
0
2
1
2
5
-3
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
1
7
9
3
3
0
0
6
1
5
9
3
1
0
2
2
8
-6
3
3
0
0
3
0
6
-6
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
5
6
-1
4
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
0
0
3
0
12
-12
0
Группа 7
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
0
3
0
4
-4
0
Группа 8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
3
5
7
3
2
0
1
5
3
2
6
3
0
1
2
0
4
-4
1
3
0
0
3
1
11
-10
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
1
7
9
3
2
0
1
6
4
2
6
3
1
0
2
2
7
-5
3
3
0
0
3
2
6
-4
0
Группа 10
1
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
1
1
1
1
5
-4
4
3
0
2
1
1
3
-2
2
3
0
2
1
2
3
-1
2
1
0
0
1
0
1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
1
5
7
3
1
1
1
4
5
-1
4
3
1
0
2
1
2
-1
3
2
0
1
1
2
5
-3
1
Группа 12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
3
2
1
3
2
0
2
0
1
1
0
2
2
0
1
1
2
3
-1
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире