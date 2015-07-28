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Бомбардиры Лига наций 2024-2025
Сезон:
2024-2025
2022-2023
2020-2021
2018-2019
Позиция:
Все
Вратарь
Защитник
Полузащитник
Нападающий
#
Игрок
Команда
1
Н
Дьекереш В.
Швеция
2
Н
Роналду К.
Португалия
3
Н
Микаутадзе Ж.
Грузия
4
Н
Холанд Э.
Норвегия
5
П
Марин Р.
Румыния
6
Н
Актюркоглу К.
Турция
7
Н
Оскарссон О.
Исландия
8
Н
Мурики В.
Косово
9
Н
Шешко Б.
Словения
10
П
Вирц Ф.
Германия
11
Н
Муани Р.
Франция
12
Н
Уилсон Х.
Уэльс
13
Н
Оярсабаль М.
Испания
14
Н
Исак А.
Швеция
15
Н
Кляйнденст Т.
Германия
16
Н
Стрелец Д.
Словакия
17
П
Прайс И.
Северная Ирландия
18
Н
Миовски Б.
Северная Македония
19
П
Дюмфрис Д.
Нидерланды
20
Н
Лукаку Р.
Бельгия
21
Н
Ундав Д.
Германия
22
П
Мактоминей С.
Шотландия
23
Н
Цолис Х.
Греция
24
Н
Кейн Г.
Англия
25
Н
Гакпо К.
Нидерланды
26
Н
Иоаннидис Ф.
Греция
27
Н
Серлот А.
Норвегия
28
П
Мусиала Д.
Германия
29
П
Кочорашвили Г.
Грузия
30
Н
Крстович Н.
Черногория
31
Н
Ямаль Л.
Испания
32
Н
Нуса А.
Норвегия
33
П
Собослаи Д.
Венгрия
34
Н
Кахведжи И.
Турция
35
П
Фраттези Д.
Италия
36
Н
Кен М.
Италия
37
П
Рейндерс Т.
Нидерланды
38
Н
Амдуни З.
Швейцария
39
Н
Грегоритч М.
Австрия
40
П
Шулц П.
Чехия
И
Г
Пен
Г/И
6
9
1
1.5
9
8
1
0.89
8
7
0
0.88
6
7
0
1.17
5
6
4
1.2
8
5
0
0.63
8
5
0
0.63
5
5
1
1
8
5
2
0.63
8
4
0
0.5
9
4
1
0.44
6
4
1
0.67
8
4
1
0.5
4
4
0
1
6
4
0
0.67
6
4
0
0.67
6
4
0
0.67
6
3
0
0.5
5
3
0
0.6
3
3
0
1
3
3
0
1
8
3
1
0.38
7
3
0
0.43
5
3
1
0.6
8
3
1
0.38
5
3
0
0.6
6
3
0
0.5
6
3
0
0.5
7
3
0
0.43
6
3
0
0.5
7
3
1
0.43
6
3
0
0.5
8
3
2
0.38
6
3
0
0.5
8
3
0
0.38
6
3
0
0.5
7
3
0
0.43
6
3
1
0.5
5
3
0
0.6
6
3
0
0.5
И
- игры,
Г
- голы,
Пен
- голы с пенальти,
Г/И
- среднее количество голов за игру
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