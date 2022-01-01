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Лига наций 2024-2025 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Парк де Пренс
Париж
48 712
2
Альянц Арена
Мюнхен
71 437
3
Джузеппе Меацца
Милан
81 277
4
Олимпико
Рим
73 261
5
Сигнал Идуна Парк
Дортмунд
80 645
6
Месталья
Валенсия
55 000
7
Групама Стэдиум
Лион
59 500
8
Эштадиу да Луж
Лиссабон
65 647
9
Йохан Кройф Арена
Амстердам
53 052
10
Рамс Парк
Стамбул
52 695
11
Драгау
Порту
52 022
12
Жозе Алваладе
Лиссабон
50 095
13
Райко Митич
Белград
51 538
14
Центральный
Алматы
23 804
15
Филипс
Эйндховен
35 000
16
Национальный стадион
Варшава
58 145
17
Удинезе Арена
Удине
30 642
18
Паркен
Копенгаген
38 065
19
МХПАрена
Штутгарт
60 441
20
Кардифф Сити
Кардифф
27 344
21
Де Кейп
Роттердам
51 557
22
Европа-Парк
Фрайбург
34 700
23
Георгиос Караискакис
Пирей
33 334
24
Борис Пайчадзе
Тбилиси
55 000
25
Дженерали Арена
Прага
20 854
26
Пушкаш Арена
Будапешт
67 215
27
Максимир
Загреб
38 923
28
Республиканский
Ереван
14 935
29
Лаугардалсвеллур
Рейкьявик
9 800
30
Фортуна Арена
Прага
21 000
31
Авива-Стэдиум
Дублин
51 700
32
Зимбру
Кишинев
10 500
33
Тедди
Иерусалим
21 600
34
Нео ГСП Стэдиум
Никосия
23 400
35
Олимпик Стэдиум
Хельсинки
40 600
36
ЛФФ Стэдиум
Вильнюс
5 500
37
Тоше Проески
Скопье
32 580
38
Виндзор Парк
Белфаст
15 602
39
Под Горицом
Подгорица
17 000
40
Олимпико
Серравалле
5 387
41
Национальный стадион
Та'Кали
17 797
42
Летцигрунд
Цюрих
26 500
43
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Баку
31 200
44
Кадир Хас
Кайсери
32 864
45
Цегека Арена
Генк
24 604
46
Райнпарк
Вадуц
6 127
47
Стад де Люксембург
Люксембург
9 386
48
А. Ле Кок Арена
Таллин
10 210
49
Городской стадион
Познань
41 609
50
Меркур Шпиль-Арена
Дюссельдорф
54 600
1
2
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