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Футбольные арбитры
Лига наций 2024-2025 - судьи
#
Судья
Город
Возраст
1
Марциняк Шимон
Плоцк
45
2
Оливер Майкл
Нортумберланд
41
3
Тэйлор Энтони
Манчестер
47
4
Эрнандес Эрнандес Алехандро Хосе
Санта-Крус-де-Тенерифе
43
5
Турпен Клеман
Улинс
44
6
Хиль Мансано Хесус
Бадахос
42
7
Маккели Данни
Дордрехт
43
8
Цвайер Феликс
Берлин
45
9
Винчич Славко
н/д
46
10
Санчес Мартинес Хосе Мария
н/д
н/д
11
Гезюбююк Сердар
Харлем
40
12
Хацеган Овидиу
Арад
46
13
Сидиропулос Анастасиос
н/д
46
14
Ковач Иштван
Кареи
41
15
Бенгоэчеа Рикардо де Бургос
Бильбао
40
16
Бастьен Бенуа
Метц
43
17
Мелер Халил
Измир
40
18
Летексье Франсуа
н/д
37
19
Шерер Сандро
н/д
н/д
20
Масса Давиде
Империя
45
21
Гринфилд Орель
н/д
н/д
22
Гуида Марко
Торре-Аннунциата
45
23
Мариани Маурицио
Рим
44
24
Юг Матей
Любляна
45
25
Пиньейру Жоау Педру
н/д
н/д
26
Зиберт Даниэль
Берлин
42
27
Поусон Крейг
Южный Йоркшир
46
28
Эскас Эспен
н/д
38
29
Пельто Ирфан
Сараево
42
30
Мартинес Мунуэра Хуан
Бенидорм
44
31
Дабанович Никола
Подгорица
44
32
Штилер Тобиас
Оберхаузен
45
33
Кружляк Иван
Братислава
42
34
Нюберг Гленн
н/д
37
35
Фернандес Гильермо Куадра
н/д
42
36
Кавана Крис
Ланкашир
40
37
Петреску Раду
Бухарест
н/д
38
Штегеманн Саша
Нидеркассель
41
39
Тохвер Кристо
Таллинн
45
40
Трейманис Андрис
Кулдига
41
41
Данкерт Бастиан
Росток
46
42
Румшас Донатас
Паланга
38
43
Атвелл Стюарт
Нунатон, Уорвикшир
43
44
Дингерт Кристиан
Таллихтенберг
46
45
Агаев Алияр
Баку
н/д
46
Яблонски Свен
Бремен
н/д
47
Ставрев Александар
Скопье
49
48
Лукьянчукас Манфредас
н/д
34
49
Балакин Николай
Киев
37
50
Шлагер Даниэль
Нидербюль
н/д
1
2
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