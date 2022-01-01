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Лига наций
Футбольные тренеры
Лига наций 2024-2025 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Черчесов Станислав
Ахмат
2
Тедеско Доменико
Болонья
3
Луческу Мирча
-
4
Спаллетти Лучано
Ювентус
5
Куман Рональд
-
6
Рангник Ральф
Австрия
7
Дешам Дидье
-
8
Нагельсман Юлиан
-
9
Мартинес Роберто
-
10
Монтелла Винченцо
Турция
11
Ребров Сергей
-
12
Сантуш Фернанду
-
13
Гарсия Руди
-
14
Далич Златко
-
15
Якин Мурат
Швейцария
16
де ла Фуэнте Луис
Испания
17
Андерссон Янне
-
18
Петраков Александр
-
19
Саньоль Вилли
Грузия
20
Пойет Густаво
-
21
Стойкович Драган
-
22
Хьюлманд Каспер
Байер
23
Солбаккен Стале
Норвегия
24
«Силвиньо» Кампос Мендес
Албания
25
Милошевич Саво
-
26
Кальцона Франческо
Словакия
27
Канерва Маркку
-
28
Росси Марко
Венгрия
29
Кецбая Темури
Динамо Тб
30
О'Нил Майкл
Северная Ирландия
31
Хареиде Аге
-
32
Кларк Стив
-
33
Пробеж Михал
-
34
Просинечки Роберт
Киргизия
35
Йордэнеску Эдвард
-
36
Алос Карлос
-
37
Кек Матьяж
-
38
Янкаускас Эдгарас
Литва
39
Крстаич Младен
-
40
ван'т Схип Джон
-
41
Карсли Ли
-
42
Манджа Девис
Мальта
43
Клещенко Сергей
-
44
Жиресс Ален
-
45
Гашек Иван
-
46
Чахалян Сурен
-
47
Хенн Юрген
Эстония
48
Кольдо Хесус Альварес
Андорра
49
Хольц Люк
Люксембург
50
Хаберли Томас
-
1
2
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