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    Вилли Саньоль

    Тренер
    Имя Вилли
    Фамилия Саньоль
    Команда Грузия
    Гражданство Франция
    Дата рождения 18 марта 1977
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Грузия 8 0 0 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.03.2023 Грузия 0 : 0 Норвегия
    17.06.2023 Кипр 0 : 0 Грузия
    20.06.2023 Шотландия 0 : 0 Грузия
    08.09.2023 Грузия 0 : 0 Испания
    11.09.2023 Норвегия 0 : 0 Грузия
    15.10.2023 Грузия 0 : 0 Кипр
    16.11.2023 Грузия 0 : 0 Шотландия
    19.11.2023 Испания 0 : 0 Грузия
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