Вилли Саньоль
Тренер
|Имя
|Вилли
|Фамилия
|Саньоль
|Команда
|Грузия
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|18 марта 1977
|Имя
|Вилли
|Фамилия
|Саньоль
|Команда
|Грузия
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|18 марта 1977
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Грузия
|8
|0
|0
|8
|Дата
|Матч
|28.03.2023
|Грузия
|0 : 0
|Норвегия
|17.06.2023
|Кипр
|0 : 0
|Грузия
|20.06.2023
|Шотландия
|0 : 0
|Грузия
|08.09.2023
|Грузия
|0 : 0
|Испания
|11.09.2023
|Норвегия
|0 : 0
|Грузия
|15.10.2023
|Грузия
|0 : 0
|Кипр
|16.11.2023
|Грузия
|0 : 0
|Шотландия
|19.11.2023
|Испания
|0 : 0
|Грузия