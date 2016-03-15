Саньоль покинул пост наставника «Бордо»

Наставник «Бордо» Вилли Саньоль покинул свой пост по решению руководства клуба.

Его преемником на должности главного тренера станет экс-голкипер жирондинцев Ульрих Раме.

Саньоль взошел на тренерский мостик «Бордо» в мае 2014-го года, подписав трехлетнее соглашение. В минувшем сезоне специалист привел команду к шестому месту Лиге 1.

После 30-ти туров «Бордо» располагается на 14-й строчке в таблице, имея в своем активе 38 очков. В последнем матче подопечные Саньоля уступили с разгромным счетом «Тулузе» (0:4).