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Саньоль, Шефер и Аппиа претендуют на пост главного тренера сборной Ганы

31 марта 2017, 09:03

Сразу три кандидата значится в списке претендентов на пост главного тренера сборной Ганы у руководства футбольной федерации этой страны, сообщает L'Equipe. В этот список входят француз Вилли Саньоль, немец Винфрид Шефер и ганец Джеймс Квези Аппиа. На данный момент все трое претендуют на вакантное место в равной степени.

Решение по поводу нового главного тренер будет принято в начале апреля. Напомним, что сборная Ганы осталась без тренера после ухода Аврама Гранта в феврале после Кубка Африки-2017.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Африка Гана Аппиа Квеси Шефер Винфрид Саньоль Вилли
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