Саньоль, Шефер и Аппиа претендуют на пост главного тренера сборной Ганы

Сразу три кандидата значится в списке претендентов на пост главного тренера сборной Ганы у руководства футбольной федерации этой страны, сообщает L'Equipe. В этот список входят француз Вилли Саньоль, немец Винфрид Шефер и ганец Джеймс Квези Аппиа. На данный момент все трое претендуют на вакантное место в равной степени.

Решение по поводу нового главного тренер будет принято в начале апреля. Напомним, что сборная Ганы осталась без тренера после ухода Аврама Гранта в феврале после Кубка Африки-2017.