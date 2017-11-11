Отбор на ЧМ-2018.Тунис вышел на ЧМ, сыграв вничью с Ливией, сборная Конго на последних минутах вырвала победу у Гвинеи

В матче 6-го тура отборочного этапа к ЧМ-2018 сборная Конго обыграла команду Гвинеи 3:1. На 92-й минуте матча при счете 1:1 Джонатан Болинги вывел команду вперед, забив гол с пенальти. И уже на 93-й минуте преимущество удвоил Нескен Кебано.

В другом матче Тунис и Ливия голов не забили, но сборная Туниса набрала 14 очков и вышла на чемпионат мира.

Отбор на ЧМ-2018. Африка. Группа А. 6-й тур

Тунис – Ливия – 0:0

Конго – Гвинея – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 — Сидибе (в свои ворота), 61; 1:1 — Кейта, 71; 2:1 — Болинги (с пенальти), 90+2; 3:1 — Кебано, 90+3.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Африка)

Турнирные таблица отбора на ЧМ-2018 (Африка)