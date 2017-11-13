Марокканцы устроили беспорядки в Бельгии. Все из-за чемпионата мира

Что случилось?

Сборная Марокко вышла на чемпионат мира спустя 20 лет. Это событие спровоцировало массовые беспорядки в Брюсселе: около 1500 тысяч марокканцев пришли в центр бельгийской столицы, чтобы отпраздновать успех своей национальной команды.

Примерно 300 фанатов повели себя агрессивно. Они переворачивали и поджигали машины и разбивали витрины; полиция в ответ применила водометы. Во время беспорядков травмы и ранения получили 22 полицейских.

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Бурные празднования не обошли стороной и другую страну Бенилюкса – Нидерланды. Полиция Гааги сообщила в твиттере, что некоторые фанаты бросали предметы в офицеров полиции. В Роттердаме ликующие фанаты запускали фейерверки цветов флага Марокко – красные и зеленые.

Почему это произошло?

В Бенилюксе проживает крупная марокканская община: так, выходцы из этой африканской страны составляют 4% от общего населения Бельгии. В одном Брюсселе проживает более 100 тысяч выходцев из Марокко. Приток рабочих из Африки был особенно активным в 1960-70-е годы.

Добавим, что, согласно опросам, 8 из 10 жителей Амстердама негативно относятся к марокканцам, проживающим в городе. Вполне безобидное слово «аллохтон» (иноземец) в Нидерландах начало считаться ругательным после того, как его стали использовать в отношении марокканцев.

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Кто-нибудь уже высказался о ситуации?

Да. Министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон осудил беспорядки, назвав произошедшее «неприемлемой агрессией в центре Брюсселя». «Жизнь вместе означает уважение, в том числе и к полиции, которая круглосуточно обеспечивает нашу безопасность», – добавил он.

Покажите больше видео – как это было?

Урон, нанесенный фанатами Брюсселю, запечатлен в сюжете Euronews:

Здесь можно увидеть перевернутые машины, разбитые стекла и прочие радости жизни: