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  • Марокканцы устроили беспорядки в Бельгии. Все из-за чемпионата мира

Марокканцы устроили беспорядки в Бельгии. Все из-за чемпионата мира

Что случилось?

Сборная Марокко вышла на чемпионат мира спустя 20 лет. Это событие спровоцировало массовые беспорядки в Брюсселе: около 1500 тысяч марокканцев пришли в центр бельгийской столицы, чтобы отпраздновать успех своей национальной команды.

Примерно 300 фанатов повели себя агрессивно. Они переворачивали и поджигали машины и разбивали витрины; полиция в ответ применила водометы. Во время беспорядков травмы и ранения получили 22 полицейских.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Бурные празднования не обошли стороной и другую страну Бенилюкса – Нидерланды. Полиция Гааги сообщила в твиттере, что некоторые фанаты бросали предметы в офицеров полиции. В Роттердаме ликующие фанаты запускали фейерверки цветов флага Марокко – красные и зеленые.

Почему это произошло?

В Бенилюксе проживает крупная марокканская община: так, выходцы из этой африканской страны составляют 4% от общего населения Бельгии. В одном Брюсселе проживает более 100 тысяч выходцев из Марокко. Приток рабочих из Африки был особенно активным в 1960-70-е годы.

Добавим, что, согласно опросам, 8 из 10 жителей Амстердама негативно относятся к марокканцам, проживающим в городе. Вполне безобидное слово «аллохтон» (иноземец) в Нидерландах начало считаться ругательным после того, как его стали использовать в отношении марокканцев.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кто-нибудь уже высказался о ситуации?

Да. Министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон осудил беспорядки, назвав произошедшее «неприемлемой агрессией в центре Брюсселя». «Жизнь вместе означает уважение, в том числе и к полиции, которая круглосуточно обеспечивает нашу безопасность», – добавил он.

Покажите больше видео – как это было?

Урон, нанесенный фанатами Брюсселю, запечатлен в сюжете Euronews:

Здесь можно увидеть перевернутые машины, разбитые стекла и прочие радости жизни:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Комментарии (15)
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Артурка32
1510568736
Все-таки в России самые лучшие болельщики)))))
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Pourport
1510571399
За эту статью надо статью,отдает кромежной пропагандой.
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Danish Dynamite
1510571736
Хорошая статья. Посмотрел на состав Марокко - довольно неплохой он у них: могут выстрелить, как и Алжир 4 года назад. Чтобы побарагозить, нужен лишь повод. Вот отморозки его и нашли. Вышла бы их сборная по пинг-понгу на ЧМ - то же самое было бы...
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Alec7183
1510582423
Выселили всех в Марокко и всё.
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mihail1980
1510586964
дебилы-добавить больше нечего
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sachsen-leipzig
1510587514
Да нахер их , вот мля приедут в Россию мои Кавказские братя покажут как надо вести себя . ********* надо , кто в натуре они уроды , ненавижу Мороко,Алжир и Тунис, самые противные молодеж там , а в Европе ещё хуже
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Bronholm
1510609789
Животные
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mutabor0992
1510617494
Чурбаны
Ответить
Superviser77
1510643623
В большинстве своем в Бельгии и Голландии нежные заднеприводные ламповые полицейские.... Не думаю что наш ОМОН позволит подобное этим чумарезам что то вытворить подобное у нас... Ох, чувствую огребутся арабчата...
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lordmrv
1510677146
В нашей стране эти "долгоносики" будут тише воды, ниже травы
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