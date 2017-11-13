Мане заработал рецидив травмы задней поверхности бедра

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане вынужден был покинуть расположение сборной Сенегала, сообщает пресс-служба Федерация футбола страны. Футболист получил очередную травму задней поверхности бедра. О сроках восстановления пока ничего не сообщается. Стоит отметить, что «Ливерпуль» является соперником «Спартака» в Лиге чемпионов.

Сборная Сенегала обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата мира-2018, обыграв ЮАР со счетом 2:0 в решающем матче. Этой победой сенегальцы обеспечили себе победу в группе D за тур до конца турнира.