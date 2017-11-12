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  • Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Брюсселе. Пострадали 22 полицейских

Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Брюсселе. Пострадали 22 полицейских

12 ноября 2017, 15:38
5

Выход сборной Марокко на чемпионат мира в России повлек за собой массовые беспорядки в столице Бельгии. Около 1500 человек пришли в центр Брюсселя, чтобы отпраздновать возвращение Марокко на чемпионат мира спустя 20 лет. Примерно 300 фанатов повели себя агрессивно.

Болельщики разбивали витрины магазинов и поджигали машины. Полиция была вынуждена применить водометы. Во время беспорядков травмы и ранения получили 22 полицейских.

Отметим, что в Брюсселе проживает более 100 тысяч выходцев из Марокко.

Министр внутренних дел Бельгии пообещал привлечь виновных к ответственности.

Источник: Reuters
Отборочные матчи к ЧМ. Африка Марокко
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1510491385
Толерантные получают то , чего хотели. Хотя и у нас в центре Москвы вовсю режут баранов, носятся с зелёными флагами.
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Icemennn
1510491609
Ну никак не могут спокойно разойтись...
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deinego77@yandex.ru
1510492656
Мусульмане в этом плане не адекваты! Празднуют как обезьяны!!!
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