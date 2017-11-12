Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Брюсселе. Пострадали 22 полицейских

Выход сборной Марокко на чемпионат мира в России повлек за собой массовые беспорядки в столице Бельгии. Около 1500 человек пришли в центр Брюсселя, чтобы отпраздновать возвращение Марокко на чемпионат мира спустя 20 лет. Примерно 300 фанатов повели себя агрессивно.

Болельщики разбивали витрины магазинов и поджигали машины. Полиция была вынуждена применить водометы. Во время беспорядков травмы и ранения получили 22 полицейских.

Отметим, что в Брюсселе проживает более 100 тысяч выходцев из Марокко.

Министр внутренних дел Бельгии пообещал привлечь виновных к ответственности.