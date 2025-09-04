Во пропустит матч сборной Камеруна из-за трансфера в «Спартак»

Защитник Кристофер Во не сыграет за сборную Камеруна в матче отборочного турнира ЧМ-2026 против Эсватини.

По согласованию с Федерацией камерунского футбола защитник попросил отпустить его из национальной команды для подписания контракта со «Спартаком».

Ранее Во расторг контракт с «Ренном». По данным Sport24, футболист обсуждает со «Спартаком» подписание соглашения сроком на 4 года.