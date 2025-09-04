Во пропустит матч сборной Камеруна из-за трансфера в «Спартак»

Защитник Кристофер Во не сыграет за сборную Камеруна в матче отборочного турнира ЧМ-2026 против Эсватини.
По согласованию с Федерацией камерунского футбола защитник попросил отпустить его из национальной команды для подписания контракта со «Спартаком».
Ранее Во расторг контракт с «Ренном». По данным Sport24, футболист обсуждает со «Спартаком» подписание соглашения сроком на 4 года.
- 23-летний Во в этом сезоне провел за «Ренн» 2 матча и заработал 1 красную карточку. В сезоне-2024/25 камерунец сыграл за французский клуб в 21 встрече, заработал 7 предупреждений и 1 удаление.
- Матч Камерун – Эсватини пройдет сегодня. 9 сентября Камерун сыграет в гостях с Кабо-Верде.
Источник: страница L’equipe237 в соцсети X