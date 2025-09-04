В Гане рассказали, когда Джику подпишет контракт со «Спартаком»

Пресс-секретарь Ганской футбольной ассоциации Генри Асанте рассказал о причинах отсутствия защитника Александера Джику в составе национальной сборной. Игрок собирается перейти из «Фенербахче» в «Спартак».

«Александер Джику обратился к нам и уведомил, что пропустит игру отбора против Чада, которая состоится в четверг, 4 сентября. Он сообщил, что в среду отправляется в Москву для прохождения медицинского обследования и подписания контракта со «Спартаком».

На данный момент футболист уже прибыл в Москву, где сегодня, в четверг, у него запланированы медосмотр и подписание соглашения. После этого Джику собирается в ближайшее время присоединиться к расположению нашей национальной команды. Мы ожидаем его прибытия уже в пятницу», – сказал Асанте.