В Гане рассказали, когда Джику подпишет контракт со «Спартаком»

Пресс-секретарь Ганской футбольной ассоциации Генри Асанте рассказал о причинах отсутствия защитника Александера Джику в составе национальной сборной. Игрок собирается перейти из «Фенербахче» в «Спартак».
«Александер Джику обратился к нам и уведомил, что пропустит игру отбора против Чада, которая состоится в четверг, 4 сентября. Он сообщил, что в среду отправляется в Москву для прохождения медицинского обследования и подписания контракта со «Спартаком».
На данный момент футболист уже прибыл в Москву, где сегодня, в четверг, у него запланированы медосмотр и подписание соглашения. После этого Джику собирается в ближайшее время присоединиться к расположению нашей национальной команды. Мы ожидаем его прибытия уже в пятницу», – сказал Асанте.
- По данным журналиста Ивана Карпова, «Спартак» заплатит за переход Джику 2 миллиона евро. Игрок подпишет с клубом контракт на 2 года с опцией продления еще на сезон.
- По данным «Евро-Футбол.Ру», Джику будет зарабатывать в «Спартаке» 2 миллиона евро в год без учета бонусов.
- Гана в отборе ЧМ-2026 сыграет сегодня в гостях с Чадом и 8 сентября дома с Мали.
Источник: Sport24