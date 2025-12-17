Нигерия обвинила ДР Конго в махинациях и хочет занять ее место в стыках отбора ЧМ-2026

Нигерийская футбольная федерация (NFF) подала жалобу в ФИФА на сборную ДР Конго.

В ней утверждается, что от шести до девяти футболистов, родившихся в Европе и имеющих двойное гражданство, не имели права представлять ДР Конго в отборочных матчах ЧМ-2026. В Нигерии считают, что эти игроки не прошли процедуру отказа от европейских паспортов в соответствии с законодательством.

В NFF рассчитывают, что сборную Нигерии допустят до межконтинентальных стыковых матчей.

«По законам ДР Конго нельзя иметь двойное гражданство. У многих из [игроков их сборной] есть европейские паспорта – у кого-то французские, у кого-то нидерландские. Правила очень четкие. Мы не можем сейчас ничего сказать, но мы подали протест в ФИФА. Есть игроки, которые получили свое [гражданство] всего за три месяца. Мы считаем это нарушением регламента.

Правила ФИФА отличаются от законов ДР Конго, поэтому ФИФА одобрила их [участие]. Согласно правилам ФИФА, если у вас есть паспорт вашей страны, вы имеете право на участие в соревнованиях. Но мы утверждаем, что ФИФА обманули, потому что в их обязанности не входит следить за соблюдением законов ДР Конго.

ФИФА руководствуется своими собственными правилами, и именно на основании того, что было представлено ФИФА, они отменили их [европейское спортивное гражданство]. Мы считаем, что это махинация», – сказал генеральный секретарь NFF Мохаммед Сануси.