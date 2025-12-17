Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • Нигерия обвинила ДР Конго в махинациях и хочет занять ее место в стыках отбора ЧМ-2026

Нигерия обвинила ДР Конго в махинациях и хочет занять ее место в стыках отбора ЧМ-2026

Вчера, 13:58

Нигерийская футбольная федерация (NFF) подала жалобу в ФИФА на сборную ДР Конго.

В ней утверждается, что от шести до девяти футболистов, родившихся в Европе и имеющих двойное гражданство, не имели права представлять ДР Конго в отборочных матчах ЧМ-2026. В Нигерии считают, что эти игроки не прошли процедуру отказа от европейских паспортов в соответствии с законодательством.

В NFF рассчитывают, что сборную Нигерии допустят до межконтинентальных стыковых матчей.

«По законам ДР Конго нельзя иметь двойное гражданство. У многих из [игроков их сборной] есть европейские паспорта – у кого-то французские, у кого-то нидерландские. Правила очень четкие. Мы не можем сейчас ничего сказать, но мы подали протест в ФИФА. Есть игроки, которые получили свое [гражданство] всего за три месяца. Мы считаем это нарушением регламента.

Правила ФИФА отличаются от законов ДР Конго, поэтому ФИФА одобрила их [участие]. Согласно правилам ФИФА, если у вас есть паспорт вашей страны, вы имеете право на участие в соревнованиях. Но мы утверждаем, что ФИФА обманули, потому что в их обязанности не входит следить за соблюдением законов ДР Конго.

ФИФА руководствуется своими собственными правилами, и именно на основании того, что было представлено ФИФА, они отменили их [европейское спортивное гражданство]. Мы считаем, что это махинация», – сказал генеральный секретарь NFF Мохаммед Сануси.

  • Нигерия уступила ДР Конго (1:1, по пенальти 3:4) в финале второго раунда отбора на ЧМ-2026 в Африке.
  • 31 марта ДР Конго сыграет в финале межконтинентальных стыковых матчей с победителем игры Ямайка – Новая Каледония. Победитель попадет в группу K на ЧМ-2026.
  • Ожидается, что решение по жалобе Нигерии будет принято до начала стыковых матчей.

Еще по теме:
Стало известно, почему Бонгонда может уйти из «Спартака» 4
Итоги жеребьевки межконтинентальных стыков ЧМ-2026 3
Тренер Нигерии объяснил колдовством невыход на ЧМ-2026: «Он совершал ритуал вуду»
Источник: ESPN
Отборочные матчи к ЧМ. Африка Чемпионат мира Нигерия ДР Конго
