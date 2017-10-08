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    Гана просит у ФИФА переиграть матч против Уганды

    Федерация футбола Ганы после матча отборочного цикла к чемпионату мира-2018 против Уганды (0:0) обратилась в адрес ФИФА с просьбой переиграть встречу. Причина – отмененный гол «черных звезд» в ворота соперника на последних минутах, где судьи зафиксировали положение «вне игры» (см. видео).

    По мнению ганской стороны, взятие ворот состоялось по правилам и оффсайда не было. Встречу обслуживала бригада из ЮАР во главе с Дэниэлом Беннетом. После потери очков в Уганде Гана утратила реальные шансы на выход на ЧМ-2018.

    Напомним, что некоторое время назад ФИФА разрешила переиграть матч ЮАР – Буркина-Фасо.

    Источник: Twitter

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    08.10.2017 00:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +68

      stasok 25 октября 2017, 22:11

      Половина спорных решений в футболе это офсайды. Видео повторы частично помогут решить эту проблему, так как начнут спорить о сантиметрах.

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 8 октября 2017, 22:16

      Судья косячнул конечно.

      0
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      Рейтинг: +98

      truded 8 октября 2017, 10:26

      сильно хотели бы и могли - забили бы в основное время..

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      Рейтинг: +27

      Ioshykatsy 8 октября 2017, 09:38

      И... Сегодня Египет скорее всего дома прихлопнет аутсайдера группы Конго и можно переигрывать до посинения. Все равно, даже если Гана выиграла бы, египтяне в случае победы досрочно обеспечивают себе путёвку в Россию.

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      Рейтинг: +387

      petlyra 8 октября 2017, 03:09

      Тогда у нас тоже надо кучу игр переиграть.

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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 8 октября 2017, 01:17

      В Африке судьи всегда судили бездарно-это тому подтверждение.

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      Рейтинг: +577

      yurdin 8 октября 2017, 00:58

      Африка какая-то

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