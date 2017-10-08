Гана просит у ФИФА переиграть матч против Уганды

Федерация футбола Ганы после матча отборочного цикла к чемпионату мира-2018 против Уганды (0:0) обратилась в адрес ФИФА с просьбой переиграть встречу. Причина – отмененный гол «черных звезд» в ворота соперника на последних минутах, где судьи зафиксировали положение «вне игры» (см. видео).

По мнению ганской стороны, взятие ворот состоялось по правилам и оффсайда не было. Встречу обслуживала бригада из ЮАР во главе с Дэниэлом Беннетом. После потери очков в Уганде Гана утратила реальные шансы на выход на ЧМ-2018.

Напомним, что некоторое время назад ФИФА разрешила переиграть матч ЮАР – Буркина-Фасо.