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Салах сделал покер за сборную Египта

17 ноября 2023, 07:48

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил четыре мяча за сборную Египта в домашнем отборочном матче ЧМ-2026 против Джибути.

Он отличился на 17-й, 22-й (с пенальти), 48-й и 69-й минутах.

Затем его партнeры забили ещe два мяча и Египет одержал победу со счeтом 6:0.

  • Это был первый матч египетской команды в отборочном турнире в Африке в группе A.
  • Салах сразу же вышел в лучшие бомбардиры квалификации ЧМ-2026 среди всех континентов. Четыре мяча забил еще только катарец Алмоез Али. Он также забил четыре гола в одном матче против Афганистана, в котором его команда победила со счетом 8:1.

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Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Африка Египет Египет Салах Мохамед
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