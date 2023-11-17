Салах сделал покер за сборную Египта

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил четыре мяча за сборную Египта в домашнем отборочном матче ЧМ-2026 против Джибути.

Он отличился на 17-й, 22-й (с пенальти), 48-й и 69-й минутах.

Затем его партнeры забили ещe два мяча и Египет одержал победу со счeтом 6:0.