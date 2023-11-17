Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Салах сделал покер за сборную Египта

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил четыре мяча за сборную Египта в домашнем отборочном матче ЧМ-2026 против Джибути.

    Он отличился на 17-й, 22-й (с пенальти), 48-й и 69-й минутах.

    Затем его партнeры забили ещe два мяча и Египет одержал победу со счeтом 6:0.

    • Это был первый матч египетской команды в отборочном турнире в Африке в группе A.
    • Салах сразу же вышел в лучшие бомбардиры квалификации ЧМ-2026 среди всех континентов. Четыре мяча забил еще только катарец Алмоез Али. Он также забил четыре гола в одном матче против Афганистана, в котором его команда победила со счетом 8:1.

    Новости по теме
    10 претендентов на звание лучшего игрока Африки в 2023 году
    Назван лучший игрок октября в АПЛ
    Сборная самых дорогих футболистов из Африки 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2023 07:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+