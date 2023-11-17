Салах сделал покер за сборную Египта

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил четыре мяча за сборную Египта в домашнем отборочном матче ЧМ-2026 против Джибути.
Он отличился на 17-й, 22-й (с пенальти), 48-й и 69-й минутах.
Затем его партнeры забили ещe два мяча и Египет одержал победу со счeтом 6:0.
- Это был первый матч египетской команды в отборочном турнире в Африке в группе A.
- Салах сразу же вышел в лучшие бомбардиры квалификации ЧМ-2026 среди всех континентов. Четыре мяча забил еще только катарец Алмоез Али. Он также забил четыре гола в одном матче против Афганистана, в котором его команда победила со счетом 8:1.
Источник: «Бомбардир»