Тренер Нигерии объяснил колдовством невыход на ЧМ-2026: «Он совершал ритуал вуду»

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелле эмоционально высказался после поражения от ДР Конго.

Команды встречались в 3-м раунде отбора ЧМ-2026 в Африке.

Нигерийцы проиграли в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Они пропустят чемпионат мира 2-й раз подряд.

«Во время серии пенальти человек из тренерского штаба ДР Конго совершал ритуал вуду.

Он делал так [трясет рукой как будто окропляет водой]. Не знаю, это вода или что-то еще.

Он делал это все время. Вот почему я немного нервничал из-за него», – заявил Шелле.