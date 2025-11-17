Введите ваш ник на сайте
  Тренер Нигерии объяснил колдовством невыход на ЧМ-2026: «Он совершал ритуал вуду»

Тренер Нигерии объяснил колдовством невыход на ЧМ-2026: «Он совершал ритуал вуду»

Сегодня, 14:28

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелле эмоционально высказался после поражения от ДР Конго.

  • Команды встречались в 3-м раунде отбора ЧМ-2026 в Африке.
  • Нигерийцы проиграли в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
  • Они пропустят чемпионат мира 2-й раз подряд.

«Во время серии пенальти человек из тренерского штаба ДР Конго совершал ритуал вуду.

Он делал так [трясет рукой как будто окропляет водой]. Не знаю, это вода или что-то еще.

Он делал это все время. Вот почему я немного нервничал из-за него», – заявил Шелле.

Источник: ESPN
