Отбор на ЧМ-2018. Габон с Обамеянгом разгромно проиграл Марокко и лишился шансов попасть на турнир

В африканском отборочном цикле к чемпионату мира-2018 определилась еще одна команда, которая точно не попадет на турнир. Ею стала сборная Габона, которая крупно уступила марокканцам. За гостей играл нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг.
Перед последним туром Марокко лидирует в квартете, на очко от них отстают ивуарийцы. В Россию поедет победитель группы.
Отбор на ЧМ-2018. Африка. Группа С. 5-й тур
Голы: 1:0 – Бутаиб, 38; 2:0 – Бутаиб, 56; 3:0 – Бутаиб, 72.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Африка).
Источник: Бомбардир.ру