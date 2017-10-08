Отбор на ЧМ-2018. Габон с Обамеянгом разгромно проиграл Марокко и лишился шансов попасть на турнир

В африканском отборочном цикле к чемпионату мира-2018 определилась еще одна команда, которая точно не попадет на турнир. Ею стала сборная Габона, которая крупно уступила марокканцам. За гостей играл нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг.

Перед последним туром Марокко лидирует в квартете, на очко от них отстают ивуарийцы. В Россию поедет победитель группы.

Отбор на ЧМ-2018. Африка. Группа С. 5-й тур

Марокко – Габон – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бутаиб, 38; 2:0 – Бутаиб, 56; 3:0 – Бутаиб, 72.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Африка).

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Африка)