Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черчесов: «Денисов? Я лучше поговорю о тех, кто в сборной»

13 ноября 2017, 16:27
33

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уклонился от ответа на вопрос, есть ли шансы увидеть в составе национальной команды полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова. Между специалистом и футболистом существует конфликт.

«Мы готовимся к завтрашней игре и готовятся те футболисты, которые у нас есть. Я с удовольствием поговорю о них, а не о тех, кого здесь нет», — сказал Черчесов.

Сборная России 14 ноября в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч с командой Испании.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Африка Товарищеские матчи Россия Испания Денисов Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Альфред фаред
1510579868
Зачем сборной тренер у которого плохие отношения с футболистами сказывающиеся на выборе сильнейшего состава?
Ответить
порт
1510582124
Хмырь уссатый.
Ответить
Dominator777
1510582376
А что тут обсуждать? Денисова в сборной не будет, пока Черчесов у "руля". При этом игра Денисова ни коим образом не будет влиять на решение Саламыча.
Ответить
KalterJax
1510582790
Наберёт всяких габуловых и заболотных в сборную, а потом все будут твердить, что это наш уровень сборной в качестве оправданий за плохое выступление на ЧМ! Хотя вот они опытные и сильные игроки, под носом прям! но нет, мы будем вызывать игроков сборной из личных предпочтений!
Ответить
OfaZavr
1510587176
ну а что ту скажешь, жаль что он не профессиональными качествами руководствуется а личными отношениями и пока он у руля про Денисова лучше и не спрашивать.
Ответить
АЛЕКС 58
1510588286
Гнать ссаными тряпками такого тренера из сборной!
Ответить
insider_retro
1510588323
В ситуации, когда на фронте каждый патрон дорог, коуч ковыряется в человеческом материале, через губу выплёвывая неугодных людей... Дело даже не в фамилии, а в подходе... Личная обида выше общего большого дела...
Ответить
Fancyfall
1510588784
да что все в этом денисове нашли? и футболист посредственный, и адекватными человеческими качествами не отличается
Ответить
Опорник84
1510588998
В интересах сборной конфликт нужно замять и вписаться в эту ситуацию должен Мутко! Если не в состоянии пусть вмешается президент, без него у нас не чего не делается! В конце концов у нас общая сборная,которая принадлежит стране и болельщикам, а не Станиславу Саламовичу!
Ответить
батог
1510589107
Хреново, когда свое эго превыше всего! А интересы сборной, да и государства до звезды! Придёт время, ведь руки ни кто не подаст!
Ответить
Главные новости
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
22:38
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:29
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
22:16
2
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
2
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
3
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
8
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
4
Все новости
Все новости
Нигерия обвинила ДР Конго в махинациях и хочет занять ее место в стыках отбора ЧМ-2026
2025.12.17 13:58
Тренер Нигерии объяснил колдовством невыход на ЧМ-2026: «Он совершал ритуал вуду»
2025.11.17 14:28
Еще три сборные вышли на ЧМ-2026
2025.10.15 00:20
Определился 23-й участник ЧМ-2026
2025.10.14 21:07
Определился еще один дебютант чемпионата мира
2025.10.13 21:09
Самолет сборной Нигерии совершил аварийную посадку в Анголе
2025.10.12 00:05
36-летний Обамеянг оформил покер за Габон и получил красную карточку
2025.10.10 19:30
Четвертая африканская сборная вышла на ЧМ-2026
2025.10.09 20:55
1
На ЧМ-2026 вышла третья африканская сборная
2025.10.08 21:09
1
Сын Зидана будет выступать за африканскую сборную
2025.10.03 10:25
На ЧМ-2026 вышла 2-я африканская сборная
2025.09.08 18:09
На ЧМ-2026 вышла первая африканская сборная
2025.09.06 00:12
2
Во пропустит матч сборной Камеруна из-за трансфера в «Спартак»
2025.09.04 12:34
3
В Гане рассказали, когда Джику подпишет контракт со «Спартаком»
2025.09.04 10:21
1
Потенциальный новичок «Спартака» прилетел в Москву
2025.09.03 18:18
6
Бонгонда может пропустить матч с «Ахматом»
2025.03.23 15:11
5
Спартаковец Бонгонда забил победный гол и травмировался в сборной ДР Конго
2025.03.21 22:22
4
Салах сделал покер за сборную Египта
2023.11.17 07:48
Вилмотс покинул пост главного тренера сборной Кот-д′Ивуара
2017.11.15 16:06
Марокканцы устроили беспорядки в Бельгии. Все из-за чемпионата мира
2017.11.13 21:00
15
Черчесов: «Денисов? Я лучше поговорю о тех, кто в сборной»
2017.11.13 16:27
33
Мане заработал рецидив травмы задней поверхности бедра
2017.11.13 10:04
1
Отбор на ЧМ-2018. Пробившийся на турнир Египет сыграл вничью с Ганой, Конго и Уганда забили по голу
2017.11.12 20:24
Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Брюсселе. Пострадали 22 полицейских
2017.11.12 15:38
5
Салах назвал чемпионат мира в России турниром «с арабским вкусом»
2017.11.12 14:22
10
Жервиньо назвал позором невыход Кот-д’Ивуара на чемпионат мира
2017.11.12 08:35
4
Отбор на ЧМ-2018.Тунис вышел на ЧМ, сыграв вничью с Ливией, сборная Конго на последних минутах вырвала победу у Гвинеи
2017.11.11 22:28
1
Отбор на ЧМ-2018. Сборная Марокко забила два безответных мяча Кот-д'Ивуару и вышла на ЧМ
2017.11.11 22:21
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+