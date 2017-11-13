Черчесов: «Денисов? Я лучше поговорю о тех, кто в сборной»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уклонился от ответа на вопрос, есть ли шансы увидеть в составе национальной команды полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова. Между специалистом и футболистом существует конфликт.

«Мы готовимся к завтрашней игре и готовятся те футболисты, которые у нас есть. Я с удовольствием поговорю о них, а не о тех, кого здесь нет», — сказал Черчесов.

Сборная России 14 ноября в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч с командой Испании.