Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Камачо обвинил марокканцев в отравлении футболистов Габона

Камачо обвинил марокканцев в отравлении футболистов Габона

10 октября 2017, 07:34
4

Главный тренер сборной Габона Хосе Антонио Камачо увидел признаки отправления своих футболистов перед важным матчем с Марокко в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.

«У меня есть определенные подозрения на счет того, что половина команды заболела. Перед игрой мы отправились в ресторан, не дождавшись еды в отеле.

Во время игры моим футболистам просто не хватило сил. Еще в отеле многие футболисты сказали, что не доверяют гостиничной еде. Кроме того, пострадали и некоторые представители тренерского штаба.

У Марокко отличная команда, случилось отравление. За день до игры мы попросили мячи потренироваться, но нам не позволили этого. Федерация Габона поговорит на этот счет с ФИФА», – приводит слова Камачо Sport.es.

Матч Марокко – Габон закончился со счетом 3:0.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Африка Марокко Габон Камачо Хосе Антонио
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Rebrova
1507610407
Отправления)) в ресторан?
Ответить
FanatSerj
1507616874
А что бучу не подняли перед игрой ? а только после.
Ответить
Бабушка Зильзиля
1507620077
Финская клизма на 8 литров и всё нормально!
Ответить
Главные новости
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
1
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
4
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
5
Итоги четвeртого тура РПЛ 2026/2027. «Краснодар» продолжает победную серию, «Зенит» разгромил «Динамо», а «Локомотив» всe ещe без побед: обзор всех матчей
08:31
4
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Все новости
Все новости
Нигерия обвинила ДР Конго в махинациях и хочет занять ее место в стыках отбора ЧМ-2026
2025.12.17 13:58
Тренер Нигерии объяснил колдовством невыход на ЧМ-2026: «Он совершал ритуал вуду»
2025.11.17 14:28
Еще три сборные вышли на ЧМ-2026
2025.10.15 00:20
Определился 23-й участник ЧМ-2026
2025.10.14 21:07
Определился еще один дебютант чемпионата мира
2025.10.13 21:09
Самолет сборной Нигерии совершил аварийную посадку в Анголе
2025.10.12 00:05
36-летний Обамеянг оформил покер за Габон и получил красную карточку
2025.10.10 19:30
Четвертая африканская сборная вышла на ЧМ-2026
2025.10.09 20:55
1
На ЧМ-2026 вышла третья африканская сборная
2025.10.08 21:09
1
Сын Зидана будет выступать за африканскую сборную
2025.10.03 10:25
На ЧМ-2026 вышла 2-я африканская сборная
2025.09.08 18:09
На ЧМ-2026 вышла первая африканская сборная
2025.09.06 00:12
2
Во пропустит матч сборной Камеруна из-за трансфера в «Спартак»
2025.09.04 12:34
3
В Гане рассказали, когда Джику подпишет контракт со «Спартаком»
2025.09.04 10:21
1
Потенциальный новичок «Спартака» прилетел в Москву
2025.09.03 18:18
6
Бонгонда может пропустить матч с «Ахматом»
2025.03.23 15:11
5
Спартаковец Бонгонда забил победный гол и травмировался в сборной ДР Конго
2025.03.21 22:22
4
Салах сделал покер за сборную Египта
2023.11.17 07:48
Вилмотс покинул пост главного тренера сборной Кот-д′Ивуара
2017.11.15 16:06
Марокканцы устроили беспорядки в Бельгии. Все из-за чемпионата мира
2017.11.13 21:00
15
Черчесов: «Денисов? Я лучше поговорю о тех, кто в сборной»
2017.11.13 16:27
33
Мане заработал рецидив травмы задней поверхности бедра
2017.11.13 10:04
1
Отбор на ЧМ-2018. Пробившийся на турнир Египет сыграл вничью с Ганой, Конго и Уганда забили по голу
2017.11.12 20:24
Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Брюсселе. Пострадали 22 полицейских
2017.11.12 15:38
5
Салах назвал чемпионат мира в России турниром «с арабским вкусом»
2017.11.12 14:22
10
Жервиньо назвал позором невыход Кот-д’Ивуара на чемпионат мира
2017.11.12 08:35
4
Отбор на ЧМ-2018.Тунис вышел на ЧМ, сыграв вничью с Ливией, сборная Конго на последних минутах вырвала победу у Гвинеи
2017.11.11 22:28
1
Отбор на ЧМ-2018. Сборная Марокко забила два безответных мяча Кот-д'Ивуару и вышла на ЧМ
2017.11.11 22:21
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+