Камачо обвинил марокканцев в отравлении футболистов Габона

Главный тренер сборной Габона Хосе Антонио Камачо увидел признаки отправления своих футболистов перед важным матчем с Марокко в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.

«У меня есть определенные подозрения на счет того, что половина команды заболела. Перед игрой мы отправились в ресторан, не дождавшись еды в отеле.

Во время игры моим футболистам просто не хватило сил. Еще в отеле многие футболисты сказали, что не доверяют гостиничной еде. Кроме того, пострадали и некоторые представители тренерского штаба.

У Марокко отличная команда, случилось отравление. За день до игры мы попросили мячи потренироваться, но нам не позволили этого. Федерация Габона поговорит на этот счет с ФИФА», – приводит слова Камачо Sport.es.

Матч Марокко – Габон закончился со счетом 3:0.