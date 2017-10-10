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    Камачо обвинил марокканцев в отравлении футболистов Габона

    Главный тренер сборной Габона Хосе Антонио Камачо увидел признаки отправления своих футболистов перед важным матчем с Марокко в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.

    «У меня есть определенные подозрения на счет того, что половина команды заболела. Перед игрой мы отправились в ресторан, не дождавшись еды в отеле.

    Во время игры моим футболистам просто не хватило сил. Еще в отеле многие футболисты сказали, что не доверяют гостиничной еде. Кроме того, пострадали и некоторые представители тренерского штаба.

    У Марокко отличная команда, случилось отравление. За день до игры мы попросили мячи потренироваться, но нам не позволили этого. Федерация Габона поговорит на этот счет с ФИФА», – приводит слова Камачо Sport.es.

    Матч Марокко – Габон закончился со счетом 3:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.10.2017 07:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 10 октября 2017, 10:21

      Финская клизма на 8 литров и всё нормально!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7933

      FanatSerj 10 октября 2017, 09:27

      А что бучу не подняли перед игрой ? а только после.

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 10 октября 2017, 07:40

      Отправления)) в ресторан?

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