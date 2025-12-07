Стало известно, почему Бонгонда может уйти из «Спартака»

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда может покинуть команду зимой, поскольку заинтересован в получении игровой практики перед чемпионатом мира-2026. Интерес к футболисту проявляют клубы из Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Сборная ДР Конго, за которую выступает Бонгонда, проведет решающий матч за выход на ЧМ 31 марта 2026 года против победителя встречи Новая Каледония – Ямайка.