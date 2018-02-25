Сборная Конго по футболу

- 25 февраля 2018
- 13:55 Фото Transfermarkt составил сборную из игроков, которые могли бы выступать за Конго. В нее вошли Лукаку, Батшуайи и Компани 9
- 12 ноября 2017
- 20:24 Отбор на ЧМ-2018. Пробившийся на турнир Египет сыграл вничью с Ганой, Конго и Уганда забили по голу
- 11 ноября 2017
- 22:28 Отбор на ЧМ-2018.Тунис вышел на ЧМ, сыграв вничью с Ливией, сборная Конго на последних минутах вырвала победу у Гвинеи 1
- 9 октября 2017
- 22:47 После гола в ворота Конго, выведшего Египет на ЧМ-2018, в честь Салаха назвали школу
- 8 октября 2017
- 21:59 Отбор на ЧМ-2018. Египет на пятой добавленной минуте вырвал победу над Конго и получил путевку в Россию 8
- 5 сентября 2017
- 19:25 Отбор на ЧМ-2018. Гана разгромила Конго
- 1 сентября 2017
- 20:54 Отбор на ЧМ-2018. Сборные Ганы и Конго сыграли вничью, Нигерия разгромила Камерун 1
- 20 января 2017
- 21:06 Кубок африканских наций. Кот-д'Ивуар, дважды отыгрываясь, добыл ничью с ДР Конго 1
- 12 ноября 2016
- 17:59 Отбор на ЧМ-2018. ЮАР обыграл Сенегал, Уганда добыла победу над Конго
- 9 октября 2016
- 19:23 Отбор на ЧМ-2018. Гол Салаха помог Египту одержать волевую победу над Конго