Отбор на ЧМ-2018. Сборные Ганы и Конго сыграли вничью, Нигерия разгромила Камерун

Сборная Ганы в матче 3-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 сыграла вничью со сборной Конго – 1:1. Голы на счету Тьеви и Томаса. Стороны сохранили третью и четвертую строчку в группе E соответственно.

В параллельной встрече команда Нигерии обыграла соперников из Камеруна со счетом 4:0. Нигерийцы набрали девять очков и продолжили лидерство в отборочной группе B. Камерунцы остались на второй строчке.

Отбор на ЧМ-2018. Африка. 3-й тур

Гана – Конго – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Тьеви, 18; 1:1 – Томас, 85.

Нигерия – Камерун – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Игало, 29; 2:0 – Оби, 42; 3:0 – Мозес, 55; 4:0 – Ихеначо, 76.