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    Отбор на ЧМ-2018. Сборные Ганы и Конго сыграли вничью, Нигерия разгромила Камерун

    Сборная Ганы в матче 3-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 сыграла вничью со сборной Конго – 1:1. Голы на счету Тьеви и Томаса. Стороны сохранили третью и четвертую строчку в группе E соответственно.

    В параллельной встрече команда Нигерии обыграла соперников из Камеруна со счетом 4:0. Нигерийцы набрали девять очков и продолжили лидерство в отборочной группе B. Камерунцы остались на второй строчке.

    Отбор на ЧМ-2018. Африка. 3-й тур

    Гана – Конго – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Тьеви, 18; 1:1 – Томас, 85.

    Нигерия – Камерун – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Игало, 29; 2:0 – Оби, 42; 3:0 – Мозес, 55; 4:0 – Ихеначо, 76.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2017 20:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 2 сентября 2017, 00:32

      да камерун уже не тот

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