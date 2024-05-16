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    • В сборной Конго оценили перспективы проведения товарищеского матча с Россией

    В сборной Конго оценили перспективы проведения товарищеского матча с Россией

    Генеральный секретарь Конголезской федерации футбола Баджи Момбо не исключил проведение товарищеского матча с Россией в 2025 году.

    «Мы не против сыграть товарищеский матч с Россией. Это футбол, и для нас не проблема провести матч с этой сборной.

    Но для этого российской стороне нужно выслать конкретные даты и условия проведения товарищеского матча.

    В этом году, думаю, матч между нашими командами невозможен, поскольку все даты ФИФА у нас заняты либо квалификационными матчами чемпионата мира, либо квалификационными играми Кубка африканских наций.

    Посмотрим, что будет в следующем году», – сказал Момбо.

    • Сборная России более двух лет отстранена от международных турниров.
    • В марте команда Валерия Карпина разгромила Сербию (4:0) в товарищеской встрече.
    • На июнь запланирован матч с Белоруссией.

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    Источник: Sport24

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