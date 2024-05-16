В сборной Конго оценили перспективы проведения товарищеского матча с Россией

Генеральный секретарь Конголезской федерации футбола Баджи Момбо не исключил проведение товарищеского матча с Россией в 2025 году.

«Мы не против сыграть товарищеский матч с Россией. Это футбол, и для нас не проблема провести матч с этой сборной.

Но для этого российской стороне нужно выслать конкретные даты и условия проведения товарищеского матча.

В этом году, думаю, матч между нашими командами невозможен, поскольку все даты ФИФА у нас заняты либо квалификационными матчами чемпионата мира, либо квалификационными играми Кубка африканских наций.

Посмотрим, что будет в следующем году», – сказал Момбо.