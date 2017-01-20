Кубок африканских наций. Кот-д'Ивуар, дважды отыгрываясь, добыл ничью с ДР Конго

В рамках второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборные Кот-д'Ивуара и ДР Конго сыграли вничью со счетом 2:2.

Примечательно, что ивуарийцам по ходу поединка пришлось дважды догонять соперника.

На 9-й минуте счет в матче открыл Нескенс Кебано, а на 26-й свою фамилию на табло зажег Вильфрид Бони. На 28-й минуте Жуниор Кабананга опять вывел сборную ДР Конго вперед, однако Сере Ди на 67-й минуте восстановил паритет.

В 22:00 по московскому времени свой матч начнут сборные Марокко и Того.

Кубок африканский наций. Группа С. 2-й тур

Кот-д'Ивуар – ДР Конго – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Кебано, 9; 1:1 – Бони, 26; 1:2 – Кабананга, 28; 2:2 – Сере Ди, 67.

Календарь Кубка африканских наций