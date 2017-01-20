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    Кубок африканских наций. Кот-д'Ивуар, дважды отыгрываясь, добыл ничью с ДР Конго

    В рамках второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборные Кот-д'Ивуара и ДР Конго сыграли вничью со счетом 2:2.

    Примечательно, что ивуарийцам по ходу поединка пришлось дважды догонять соперника.

    На 9-й минуте счет в матче открыл Нескенс Кебано, а на 26-й свою фамилию на табло зажег Вильфрид Бони. На 28-й минуте Жуниор Кабананга опять вывел сборную ДР Конго вперед, однако Сере Ди на 67-й минуте восстановил паритет.

    В 22:00 по московскому времени свой матч начнут сборные Марокко и Того.

    Кубок африканский наций. Группа С. 2-й тур

    Кот-д'Ивуар – ДР Конго – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Кебано, 9; 1:1 – Бони, 26; 1:2 – Кабананга, 28; 2:2 – Сере Ди, 67.

    Календарь Кубка африканских наций

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2017 21:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 20 января 2017, 21:17

      Договорняк какой-то... Шоу, балет на газоне...Не понравилось, слишком наивно.

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