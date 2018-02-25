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  • Transfermarkt составил сборную из игроков, которые могли бы выступать за Конго. В нее вошли Лукаку, Батшуайи и Компани

Transfermarkt составил сборную из игроков, которые могли бы выступать за Конго. В нее вошли Лукаку, Батшуайи и Компани

25 февраля 2018, 13:55
9

Transfermartkt составил сборную из игроков, которые имеют гражданство ДР Конго, но выступают за сборные других стран.

В команду вошли Стив Манданда (Франция), Терренс Конголо (Голландия), Венсан Компани (Бельгия), Преснел Кимпембе (Франция), Стивен Н’Зонзи (Франция), Денис Закария (Швейцария), Яннис Салибу (Франция), Юри Тилеманс (Бельгия), Джордан Лукаку (Бельгия), Миши Батшуайи (Бельгия), Ромелу Лукаку (Бельгия).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Transfermarkt
Весь мир Бельгия Конго Франция
Комментарии (9)
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Shogun
1519556364
Прикольно, скоро вся Франция, Бельгия и Голландия с Англией сплошником с одними неграми играть будут в старте
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Татарин за ЦСКА
1519556579
Ничего такая сборная получилась!!!
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krg-kz
1519557266
Выглядит внушительно!
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Тraumtanzеr
1519557308
были бы в топ 5)
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DOCTOR PENALTY
1519559024
От сб Франции цветом уже почти не отличается
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zigbert
1519559851
Такому составу можно только позавидовать.
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I_R_O_N_M_A_N
1519559970
Атака зубодробительная!
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Masteralex
1519560302
Африканских мигрантов навалом, скоро на кубке африканских наций будет больше белых играть, чем на чемпионате Европы
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OfaZavr
1519572510
именно что могли "бы", а так да мощная сборная получается.
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