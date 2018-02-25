Transfermarkt составил сборную из игроков, которые могли бы выступать за Конго. В нее вошли Лукаку, Батшуайи и Компани

Transfermartkt составил сборную из игроков, которые имеют гражданство ДР Конго, но выступают за сборные других стран.
В команду вошли Стив Манданда (Франция), Терренс Конголо (Голландия), Венсан Компани (Бельгия), Преснел Кимпембе (Франция), Стивен Н’Зонзи (Франция), Денис Закария (Швейцария), Яннис Салибу (Франция), Юри Тилеманс (Бельгия), Джордан Лукаку (Бельгия), Миши Батшуайи (Бельгия), Ромелу Лукаку (Бельгия).
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Источник: Transfermarkt