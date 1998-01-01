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Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Сборные по футболу
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024-2025 - сборные
#
Сборная
Титулы
Тренер
1
Египет
Хассан Хоссам
2
Марокко
Уаби Мохамед
3
Нигерия
Шелле Эрик
4
Сенегал
Тиав Папе
5
Камерун
Брис Марк
6
Гана
Кейруш Карлуш
7
Кот-д'Ивуар
Фаэ Эмерса
8
Тунис
Шаабани Моин
9
Алжир
Петкович Владимир
10
Мали
Сентфьетт Том
11
Кабо-Верде
«Бубишта» Бриту Педру
12
ДР Конго
Десабр Себастьен
13
Замбия
Сихоне Мозес
14
ЮАР
Броос Уго
15
Кения
Фират Энгин
16
Буркина-Фасо
Абду Амир
17
Габон
-
18
Гвинея
Диавара Каба
19
Ангола
Бомелль Патрис
20
Бенин
Рор Гернот
21
Зимбабве
Тапера Жайрос
22
Коморские острова
Кузин Стефано
23
Уганда
Пут Пол
24
Экваториальная Гвинея
Миша Хуан
25
Гамбия
МакКинстри Джонни
26
Танзания
Сулейман Хемед
27
Мадагаскар
Мартинс Корентен
28
Мавритания
Лопес Гарай Ариц
29
Мозамбик
Конде Шикинью
30
Конго
Н'Гата Айзек
31
Того
Ле Руа Клод
32
Судан
Аппиа Квеси
33
Либерия
Кожо Томас
34
Гвинея-Бисау
Канде Бакиро
35
Сьерра-Леоне
Кейстер Джон
36
Ливия
Клементе Хавьер
37
Малави
Мариница Марио
38
Бурунди
Ндайирагидже Этьен
39
Эсватини
Логарушич Здравко
40
Нигер
Дула Аруна
41
Эфиопия
Абате Вубету
42
Сейшельские Острова
Жан-Луи Ральф
43
ЦАР
Сонг Ригобер
44
Ботсвана
Рамореболи Морена
45
Сомали
Хассан Салаад Фараа
46
Лесото
Нотси Лесли
47
Южный Судан
Дюпюи Николя
48
Эритрея
-
49
Намибия
Бенжамен Коллин
50
Чад
Никайс Кевин
51
Джибути
Надо Стефан
52
Маврикий
Муллек Гийом
53
Руанда
Амруш Адель
54
Сан-Томе и Принсипи
Монсанту Рикарду
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