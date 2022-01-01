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Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Футбольные тренеры
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024-2025 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Витория Руй
Аль-Васл
2
Грант Авраам
-
3
Реграги Валид
-
4
Лаббадиа Бруно
-
5
Фират Энгин
Кения
6
Сентфьетт Том
Мали
7
Сонг Ригобер
ЦАР
8
Пезейру Жозе
-
9
Броос Уго
ЮАР
10
Аддо Отто
-
11
Сиссе Алиу
-
12
Хассан Хоссам
Египет
13
Эгуавон Августин
-
14
Шелле Эрик
Нигерия
15
Фаэ Эмерса
Кот-д'Ивуар
16
Десабр Себастьен
ДР Конго
17
«Бубишта» Бриту Педру
Кабо-Верде
18
Белмади Джамел
Аль-Духаиль
19
Аппиа Квеси
Судан
20
Муема Тьерри
-
21
Жан-Луи Ральф
Сейшельские Острова
22
Сихоне Мозес
Замбия
23
Логарушич Здравко
Эсватини
24
Миша Хуан
Экваториальная Гвинея
25
Нотси Лесли
Лесото
26
Хассан Салаад Фараа
Сомали
27
Кузин Стефано
Коморские острова
28
Бенжамен Коллин
Намибия
29
Надо Стефан
Джибути
30
Монсанту Рикарду
Сан-Томе и Принсипи
31
Нобило Жан-Марк
-
32
Абате Вубету
Эфиопия
33
Канде Бакиро
Гвинея-Бисау
34
Мало Каму
-
35
Мариница Марио
Малави
36
Н'Гата Айзек
Конго
37
Клементе Хавьер
Ливия
38
Бугерра Маджид
-
39
Дюпюи Николя
Южный Судан
40
Бомелль Патрис
Ангола
41
Дула Аруна
Нигер
42
Диавара Каба
Гвинея
43
Магассуба Мохамед
-
44
Кадри Жалел
-
45
Джанца Хонор
-
46
Конде Шикинью
Мозамбик
47
Велю Юбер
-
48
Соареш Гонсалвеш Педру
Янг Африканс
49
Абду Амир
Буркина-Фасо
50
Ле Руа Клод
Того
1
2
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