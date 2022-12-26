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    Марк Брис

    Тренер
    Имя Марк
    Фамилия Брис
    Команда Оуд-Хеверли
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 10 мая 1962
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.02.2023 Гент 2 : 0 Оуд-Хеверли Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    26.02.2023 Оуд-Хеверли 1 : 1 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    04.03.2023 Оуд-Хеверли 4 : 2 Зюлте-Варегем Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    10.03.2023 Шарлеруа 0 : 1 Оуд-Хеверли Бельгия. Про-Лига, 29 тур
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