Марк Брис - статистика
Тренер
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Брис
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Гражданство
|Бельгия
|Дата рождения
|10 мая 1962
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Брис
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Гражданство
|Бельгия
|Дата рождения
|10 мая 1962
|Дата
|Матч
|Турнир
|19.03.2023
|Оуд-Хеверли
|0 : 2
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 30 тур
|02.04.2023
|Генк
|2 : 1
|Оуд-Хеверли
|Бельгия. Про-Лига, 31 тур
|08.04.2023
|Оуд-Хеверли
|4 : 1
|Мехелен
|Бельгия. Про-Лига, 32 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Оуд-Хеверли
|17
|4
|6
|7
|Дата
|Матч
|26.12.2022
|Брюгге
|1 : 1
|Оуд-Хеверли
|08.01.2023
|Оуд-Хеверли
|2 : 3
|Кортрейк
|13.01.2023
|Вестерло
|1 : 2
|Оуд-Хеверли
|17.01.2023
|Оуд-Хеверли
|1 : 1
|Эйпен
|21.01.2023
|Юнион СЖ
|1 : 0
|Оуд-Хеверли
|28.01.2023
|Оуд-Хеверли
|1 : 1
|Сент-Труйден
|04.02.2023
|Серен
|2 : 1
|Оуд-Хеверли
|10.02.2023
|Оуд-Хеверли
|0 : 0
|Серкль Брюгге
|19.02.2023
|Гент
|2 : 0
|Оуд-Хеверли
|26.02.2023
|Оуд-Хеверли
|1 : 1
|Антверпен
|04.03.2023
|Оуд-Хеверли
|4 : 2
|Зюлте-Варегем
|10.03.2023
|Шарлеруа
|0 : 1
|Оуд-Хеверли
|19.03.2023
|Оуд-Хеверли
|0 : 2
|Андерлехт
|02.04.2023
|Генк
|2 : 1
|Оуд-Хеверли
|08.04.2023
|Оуд-Хеверли
|4 : 1
|Мехелен
|15.04.2023
|Остенде
|0 : 0
|Оуд-Хеверли
|23.04.2023
|Оуд-Хеверли
|0 : 0
|Стандард