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    Алиу Сиссе

    Тренер
    Имя Алиу
    Фамилия Сиссе
    Команда Сенегал
    Гражданство Сенегал
    Дата рождения 24 марта 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сенегал 4 1 0 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.01.2022 Руанда 0 : 0 Сенегал
    06.01.2022 Руанда 0 : 0 Сенегал
    27.09.2022 Иран 1 : 1 Сенегал
    24.09.2022 Боливия 0 : 2 Сенегал
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