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    Тренер Сенегала: «Победа над Польшей? Мы заслужили это, но эйфории быть не должно»

    Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа против Польши (2:1).

    «Матч получился очень сложным, Польша – одна из лучших европейских команд. Но нам удалось тактически и психологически контролировать матч.

    Мы заслужили такой результат. Эйфории от победы быть не должно, нас ждет не менее сложная игра с командой Японии

    Сборная Сенегала победила благодаря своей дисциплине, мы действовали очень компактно и агрессивно. В первом тайме мы лишили поляков владения мячом, у нас очень хорошо взаимодействовали линии защиты и нападения.

    Когда поляки ошибались, сенегальские игроки немедленно пользовались этим. Мы хотели вытолкнуть соперника из зоны комфорта, и нам это удалось», – сказал Сиссе.

    Источник: ТАСС

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    19.06.2018 21:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 13:36

      Поляки сыграли слабовато.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 20 июня 2018, 11:15

      Огромное человеческое спасибо, за то что уронили пшеков!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 20 июня 2018, 06:32

      так держать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 20 июня 2018, 00:08

      !!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 июня 2018, 23:31

      Респект за отличную игру!Я болел за Польшу,он они не впечатлили(((

      1
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > ЖОРРО 20 июня 2018, 11:16

      Как можно болеть за ляхов??? Это ж вражины, каких поискать! О_0

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > _MATRIX_ 24 июня 2018, 16:57

      У меня польские корни)

      0
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