Тренер Сенегала: «Победа над Польшей? Мы заслужили это, но эйфории быть не должно»

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа против Польши (2:1).

«Матч получился очень сложным, Польша – одна из лучших европейских команд. Но нам удалось тактически и психологически контролировать матч.

Мы заслужили такой результат. Эйфории от победы быть не должно, нас ждет не менее сложная игра с командой Японии

Сборная Сенегала победила благодаря своей дисциплине, мы действовали очень компактно и агрессивно. В первом тайме мы лишили поляков владения мячом, у нас очень хорошо взаимодействовали линии защиты и нападения.

Когда поляки ошибались, сенегальские игроки немедленно пользовались этим. Мы хотели вытолкнуть соперника из зоны комфорта, и нам это удалось», – сказал Сиссе.