Тренер сборной Сенегала назвал незаслуженным поражение от Нидерландов

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал поражение от Нидерландов (0:2) в первом туре группового этапа ЧМ-2022.
«Счет не отражает всю суть игры. Да, мы не забили, но у нас были хорошие моменты.
Мы расстроены. Ребята отдали много сил на поле и заслуживали хотя бы ничью. Возможно, я виноват в поражении», – сказал Сиссе.
- Во 2-м туре Сенегал сыграет с Катаром.
- Сенегал – действующий обладатель Кубка Африки.
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Источник: Sport News Africa