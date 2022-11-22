Тренер сборной Сенегала назвал незаслуженным поражение от Нидерландов

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал поражение от Нидерландов (0:2) в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

«Счет не отражает всю суть игры. Да, мы не забили, но у нас были хорошие моменты.

Мы расстроены. Ребята отдали много сил на поле и заслуживали хотя бы ничью. Возможно, я виноват в поражении», – сказал Сиссе.

Во 2-м туре Сенегал сыграет с Катаром.

Сенегал – действующий обладатель Кубка Африки.

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