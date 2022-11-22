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    Агент: «С Бальде сборная Сенегала выглядела бы лучше»

    Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, сожалеет, что игрока не оказалось в составе сборной Сенегала на чемпионате мира-2022.

    «Команде не хватало Бальде в матче против Нидерландов (0:2)? Сенегал – топ-команда с Кейта, но и без него. Конечно, с Кейта было бы лучше», – считает Пасторелло.

    • «Спартак» подписал Бальде в летнее окно как свободного агента.
    • Игрок был дисквалифицирован на 3 месяца за нарушение антидопинговых правил.
    • Бальде уже вернулся к тренировкам со «Спартаком».

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    Источник: Metaratings

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