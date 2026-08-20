Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»

«Балтика» набрала два очка во втором туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Команда Андрея Талалаева дома взяла верх над «Динамо Мх», выиграв в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1. Оба мяча забили калининградцы: Владислав Поспелов – в чужие ворота, Сергей Варатынов – в свои.

Теперь у «Балтики» два балла в кубковой группе C, у «Динамо Мх» – одно очко. Они уступают в квартете «Зениту» (5) и «Крыльям Советов» (4).