Виейра нашел работу в Африке

Патрик Виейра, бывший главный тренер «Дженоа», возглавил сборную Сенегала.
О назначении официально объявила Федерация футбола Сенегала в соцсетях.
- Ранее Виейра работал главным тренером в «Страсбурге», «Кристал Пэлас», «Нью-Йорк Сити», «Ницце» и молодeжной команде «Манчестер Сити». После ухода из «Дженоа» осенью 2025 года специалист оставался без клуба.
- Несмотря на французское гражданство, Виейра родился в Дакаре – столице Сенегала.
- Предыдущий главный тренер Пап Тиав был уволен после вылета команды с чемпионата мира-2026. На турнире сенегальцы уступили Бельгии (2:3 в дополнительное время) в 1/16 финала.
Источник: «Бомбардир»