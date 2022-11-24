Болельщика сборной Нидерландов не пускали на матч с Сенегалом из-за эмблемы One Love на футболке

34-летний голландский болельщик едва не пропустил игру 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Сенегала и Нидерландов (0:2).

Охрана запретила ему проход на стадион из-за эмблемы One Love на рукаве футболки.

В итоге фанату пришлось поменять одежду – после этого он попал на матч.

Мужчина известен в Нидерландах тем, что добирался из Амстердама в Доху на велосипеде. Он проехал 6381 километр за 110 дней.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира