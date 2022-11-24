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    Болельщика сборной Нидерландов не пускали на матч с Сенегалом из-за эмблемы One Love на футболке

    34-летний голландский болельщик едва не пропустил игру 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Сенегала и Нидерландов (0:2).

    Охрана запретила ему проход на стадион из-за эмблемы One Love на рукаве футболки.

    В итоге фанату пришлось поменять одежду – после этого он попал на матч.

    Мужчина известен в Нидерландах тем, что добирался из Амстердама в Доху на велосипеде. Он проехал 6381 километр за 110 дней.

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    Источник: FC Update

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