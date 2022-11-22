Классен забил самый поздний гол Нидерландов на ЧМ

Полузащитник сборной Нидерландов Дэви Классен забил Сенегалу в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 (2:0).

Нидерландец забил на 99-й минуте. Это самый поздний гол команды на чемпионатах мира (без учета овертаймов).

Нидерландцы возглавили группу.

Классен в матче с Сенегалом вышел на замену.

На своем последнем ЧМ нидерландцы взяли бронзу.

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