Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Кубок африканских наций 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Кубок африканских наций 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Чемпионат мира 2018 Кубок африканских наций 2017