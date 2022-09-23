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    Мохамед Магассуба

    Тренер
    Имя Мохамед
    Фамилия Магассуба
    Команда Мали
    Гражданство Мали
    Дата рождения 1 января 1958
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мали 3 1 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.09.2022 Мали 1 : 0 Замбия
    26.09.2022 Мали 0 : 0 Замбия
    16.11.2022 Алжир 1 : 1 Мали
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