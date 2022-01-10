Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Марио Мариница

    Тренер
    Имя Марио
    Фамилия Мариница
    Команда Малави
    Гражданство Румыния
    Дата рождения 13 декабря 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Малави 4 1 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.01.2022 Гвинея 1 : 0 Малави
    14.01.2022 Малави 2 : 1 Зимбабве
    18.01.2022 Малави 0 : 0 Сенегал
    25.01.2022 Марокко 2 : 1 Малави
    • Читайте нас: 
    11