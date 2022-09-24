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    Милутин Средоевич

    Тренер
    Имя Милутин
    Фамилия Средоевич
    Команда Уганда
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 1 сентября 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Уганда 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    24.09.2022 Танзания 1 : 0 Уганда
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