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    Флоран Ибенге

    Тренер
    Имя Флоран
    Фамилия Ибенге
    Команда ДР Конго
    Гражданство ДР Конго
    Дата рождения 4 декабря 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ДР Конго 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.06.2021 Тунис 1 : 0 ДР Конго
    11.06.2021 ДР Конго 1 : 1 Мали
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