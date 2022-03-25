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    Каба Диавара

    Тренер
    Имя Каба
    Фамилия Диавара
    Команда Гвинея
    Гражданство Гвинея
    Дата рождения 16 декабря 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гвинея 4 0 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.03.2022 ЮАР 0 : 0 Гвинея
    29.03.2022 Замбия 0 : 0 Гвинея
    23.09.2022 Алжир 1 : 0 Гвинея
    27.09.2022 Кот-д'Ивуар 3 : 1 Гвинея
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