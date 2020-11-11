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    Энгин Фират

    Тренер
    Имя Энгин
    Фамилия Фират
    Гражданство Молдова
    Дата рождения 11 июня 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Молдавия 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.10.2020 Италия 6 : 0 Молдавия
    12.11.2020 Молдавия 0 : 0 Россия
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