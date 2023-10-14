Тренер Кении объяснил историческое значение матча с Россией

Энгин Фират, главный тренер сборной Кении, отметил важность товарищеского матча с Россией.

Встреча пройдет 16 октября.

Игру примет стадион отеля «Титаник» в Анталье.

Кения, как и Россия, отстранена от международных официальных матчей.

«Никогда раньше Кения не играла против европейской страны. Этот матч является историческим для нас, и по этой причине мы надеемся, что все кенийцы сплотятся вокруг нашей команды. Их поддержка всегда имела для нас решающее значение», – сказал Энгин.