Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Тренер Кении объяснил историческое значение матча с Россией

    Тренер Кении объяснил историческое значение матча с Россией

    Энгин Фират, главный тренер сборной Кении, отметил важность товарищеского матча с Россией.

    • Встреча пройдет 16 октября.
    • Игру примет стадион отеля «Титаник» в Анталье.
    • Кения, как и Россия, отстранена от международных официальных матчей.

    «Никогда раньше Кения не играла против европейской страны. Этот матч является историческим для нас, и по этой причине мы надеемся, что все кенийцы сплотятся вокруг нашей команды. Их поддержка всегда имела для нас решающее значение», – сказал Энгин.

    Новости по теме
    Кавазашвили: «Из нынешней сборной России пригласил бы в сборную СССР только одного игрока»
    Тренер Кении выделил четырех игроков сборной России
    Кавазашвили ответил, до какого года минимум продлится отстранение России 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:09
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +160

      ramblernasheveverything 2 часа назад

      Кения, как и Россия, отстранена от международных официальных матчей.====
      А Кению то за шо ? Тоже приращением земель занимаются ?

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+