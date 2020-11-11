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  • Тренер сборной Молдавии: «Это лучшая сборная России за последние 20 лет»

Тренер сборной Молдавии: «Это лучшая сборная России за последние 20 лет»

11 ноября 2020, 14:46
12

Главный тренер сборной Молдавии Энгин Фират считает, что нынешняя сборная России – сильнейшая в 21 веке.

«Нам предстоит играть с очень сильной командой. По моему мнению, это лучшая команда в России за последние 20 лет. Они играют очень агрессивно, прессингуют, имеют хороших фланговых нападающих, это дает хорошие результаты.

Единственный наш шанс – это сплоченность команды. Если один игрок будет лениться, то у нас будут проблемы, если два игрока будут лениться, тогда у нас не будет ни одного шанса.

Мы должны играть как команда, быть едиными, только так мы можем обыграть сильного противника», – сказал главный тренер сборной Молдавии Энгин Фират.

  • Матч с Молдавией состоится завтра, 12 ноября.
  • Начало встречи – в 20:00 по Москве.

Источник: «ТАСС»
Товарищеские матчи Россия Молдавия Фират Энгин
Комментарии (12)
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Fusballer
1605095607
В 2008 лучше была.
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altezzik
1605097143
Хотят усыпить бдительность.
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slavа0508
1605097477
Вот так лизнул ,лизнул так лизнул,зачёт,,,
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Skull_Boy
1605098901
ххахаххахахахаа
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Skull_Boy
1605100698
Мы лучшие по рукоблудству, как бухать и после ныть что фанаты виноваты, что у них ноги кривые
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Nevsky_RU
1605101634
Так это вроде товарняк, там ну типа как бы не обязательно умирать и побеждать любой ценой. Сыгранность основы, проверка резерва, пробы чего то нового - вроде вот для этого всего товарняки)) победа как приятный бонус, не более
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fortune-bva
1605101965
12 лет назад была команда лучше
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nemolod
1605116847
Да,среди нынешних стран СНГ-лучшая!
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Hektor 84
1605167958
Решил лизнуть перед игрой? Чтоб после в Россию позвали тренировать.
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Hektor 84
1605168921
К сожалению не лучшая. Топов обыграть не в силах, ну и середняком не всегда обыгрываем.
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