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    Тренер сборной Молдавии: «Это лучшая сборная России за последние 20 лет»

    Главный тренер сборной Молдавии Энгин Фират считает, что нынешняя сборная России – сильнейшая в 21 веке.

    «Нам предстоит играть с очень сильной командой. По моему мнению, это лучшая команда в России за последние 20 лет. Они играют очень агрессивно, прессингуют, имеют хороших фланговых нападающих, это дает хорошие результаты.

    Единственный наш шанс – это сплоченность команды. Если один игрок будет лениться, то у нас будут проблемы, если два игрока будут лениться, тогда у нас не будет ни одного шанса.

    Мы должны играть как команда, быть едиными, только так мы можем обыграть сильного противника», – сказал главный тренер сборной Молдавии Энгин Фират.

    • Матч с Молдавией состоится завтра, 12 ноября.
    • Начало встречи – в 20:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «ТАСС»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10496

      Skull_Boy 11 минут назад

      Мы лучшие по рукоблудству, как бухать и после ныть что фанаты виноваты, что у них ноги кривые

      0
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      Рейтинг: +1181

      Спартак гуно знают все 23 минуты назад

      20 и более лет играем в игру "Прими в зад".

      0
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      Рейтинг: +1181

      Спартак гуно знают все 24 минуты назад

      Я сейчас и 20 лет назад не видел.
      Или он имел ввиду игру "На в зад"!?
      =))))

      0
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      Рейтинг: +10496

      Skull_Boy 41 минуту назад

      ххахаххахахахаа

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15827

      slavutiq70 1 час назад

      Вот так лизнул ,лизнул так лизнул,зачёт,,,

      3
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      Рейтинг: +1532

      altezzik 1 час назад

      Хотят усыпить бдительность.

      2
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      Рейтинг: -1018

      Бoрат 1 час назад

      Дзюба - наше всё . Он несомненно тянет вверх уровень нашей сборной . Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +1072

      elessar arnor 1 час назад

      Павлюченко - Дзюба, Аршавин - Головин, Игнашевич - Джикия, Денисов - Оздоев..угу, сильная

      2
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      Рейтинг: +308

      Fusballer > elessar arnor 41 минуту назад

      В клубы уровня Тоттенхэма, Арсенала, Челси, Штутгарта нынешним попасть нереально.

      0
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      Рейтинг: +308

      Fusballer 1 час назад

      В 2008 лучше была.

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