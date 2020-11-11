Тренер сборной Молдавии: «Это лучшая сборная России за последние 20 лет»

Главный тренер сборной Молдавии Энгин Фират считает, что нынешняя сборная России – сильнейшая в 21 веке.

«Нам предстоит играть с очень сильной командой. По моему мнению, это лучшая команда в России за последние 20 лет. Они играют очень агрессивно, прессингуют, имеют хороших фланговых нападающих, это дает хорошие результаты.

Единственный наш шанс – это сплоченность команды. Если один игрок будет лениться, то у нас будут проблемы, если два игрока будут лениться, тогда у нас не будет ни одного шанса.

Мы должны играть как команда, быть едиными, только так мы можем обыграть сильного противника», – сказал главный тренер сборной Молдавии Энгин Фират.